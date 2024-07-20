الامارات | رئيس الدولة يستقبل حمدان بن محمد بن راشد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو ولي عهد دبي الأحاديث الودية، وهنّأه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، متمنياً له التوفيق والنجاح في خدمة شعبه ووطنه ورفعته.

وتناول اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن شكره وتقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معاهداً سموهما على مواصلة السير على نهج القادة المؤسسين في العمل المخلص والعطاء، وصون المكتسبات الوطنية لتبقى راية الإمارات عالية، وتواصل مسيرة تنميتها ونهضتها المباركة وتحقيق تطلعات شعبها، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لأجيالها.

وقال سموه في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»: «تشرفت اليوم بلقاء سيدي صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، رفعت له شكري وامتناني على الثقة التي أولاني إياها مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجدّدت أمامه عهدي وولائي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها بمواصلة العمل وبذل الجهد، وتسخير الطاقات لتحقيق تطلعات القيادة وطموحاتهم ورؤيتهم لخدمة الوطن، وترسيخ مجده وعزه، والحفاظ على رايته خفاقة عالية عزيزة ما بقيت في أجسادنا أرواحها، وفي أجسامنا أنفاسها، ونسأل الله أن يعيننا على هذا العهد ويوفقنا ويسدّدنا في عملنا لرفعة هذا الوطن».

حمدان بن محمد:

• رفعت لرئيس الدولة شكري وامتناني على الثقة التي أولاني إياها مع أخيه محمد بن راشد آل مكتوم.

• جدّدت أمام رئيس الدولة عهدي وولائي للدولة وقيادتها وشعبها بمواصلة العمل لتحقيق تطلعات القيادة وطموحاتهم ورؤيتهم لخدمة الوطن.

• نسأل الله أن يعيننا على العهد ويوفقنا ويسدّدنا في عملنا لرفعة الوطن.