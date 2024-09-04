شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاثقال لليوم السابع: الجبالى كانت خائفة والمركز السابع إنجاز لأنها المشاركة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

أكد التشيلى أندرو المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال البارالمبى أن إيناس الجبالى لاعبة رفع الاثقال، والتى حققت المركز السابع في نهائي وزن 41 كجم، حققت المركز السابع فى دورة الألعاب البارالمبية لعدة أسباب.



إيناس الجبالى

وقال أندرو فى تصريحات خاصة لليوم السابع: إن اللاعبة كانت خائفة لأنها فوجئت أنها تواجه أقوى لاعبين فى العالم اليوم.

وأضاف اندرو، أن إيناس كانت لديها رهبة من الأجواء العامة والحضور الجماهيرى، مشيرا إلى أنها تأهلت للبارالمبياد بعد أن حققت المركز الثامن، بينما اليوم احتلت المركز السابع هو أمر جيد بالنسبة لها خاصة أنها أول مشاركة لاعبة فى الدورات البارالمبية.