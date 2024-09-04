شكرا لقرائتكم خبر عن عقب أزمته مع العربى الكويتي.. عبد الرحمن "جبنة" ينضم للاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى التعاقد مع عبد الرحمن خالد "جبنة " خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وعقب أزمته الأخيرة وفسخ تعاقده مع نادي العربي الكويتي.

ووقع اللاعب على عقود الانضمام الى فريق الاتحاد السكندرى لمدة 3 سنوات قادمة.

وكان أعلن نادي العربي الكويتي واللاعب عبد الرحمن خالد جبنة فسخ التعاقد بينهما، وذلك بعد 11 يوما فقط من انضمامه.

وقال عبد الرحمن جبنة فى تصريحات عبر فيديو بصفحات التواصل الاجتماعي، "أنا حرفيًا حتى الآن لا أفهم ماذا حدث معي، (ونفسيتي مدمرة)، أنا لا أعرف كيف أفكر ولا أعرف ماذا سيحدث في مستقبلي".

وأضاف، "أشعر وكأنني أحلم، لا يوجد بني آدم مؤذي لهذه الدرجة، خاصة وهو يعلم أنني أحتاج هذه الفرصة جدًا لأنه يعلم أنني لم أجمع أموالًا من كرة القدم، ورغم ذلك يُصر إنه يأذيني بالرغم من أنه سيحصل على مستحقاته كلها كاملة".

وأصدر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بيانا حول ما تردد عن اللاعب عبد الرحمن " جبنة " لاعب المقاولون السابق بعد فسخ تعاقده مع النادي العربي الكويتي ، وجاء نص البيان كالتالي:

وأضاف، "بخصوص ما تم تداوله بشأن التصريحات التي أطلقها عبد الرحمن خالد الشهير بعبد الرحمن جبنة لاعب المقاولون العرب السابق، يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه تابع باهتمام ما قاله اللاعب وبعد مراجعة كافة الأوراق لاستيضاح الأمر، تبين أن اللاعب عبد الرحمن خالد كان مقيدا في سجلات الاتحاد كلاعب في صفوف المقاولون العرب وتم الاستغناء عنه، كما تم ارسال بطاقته الدولية لنادي العربي الكويتي يوم 11 أغسطس الجاري وهو الإجراء الرسمي لانتقال أي لاعب من اتحاد الي اتحاد آخر، ولم يصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم أي بيانات أو إفادات عكس ذلك.