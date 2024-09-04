شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الاتحاد السكندرى يتعاقد مع كريم يحيى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع المدافع كريم يحيى ، لاعب نادى الداخلية السابق.

ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادي الاتحاد السكندرى و التي تمتد إلى " ثلاث " مواسم قادمة وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى.

وكان ”الخليج 365” قد أكد حصول الاتحاد على توقيع كريم يحيى بعد نهاية عقده مع الداخلية.

وكان الاتحاد السكندري قد أبرم 7 صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد إعلان التعاقد مع كل من حامد الجابري ومروان داوود وعمرو جمعة وأحمد الشيمي وهشام عادل وأحمد أيمن وإسلام سمير، لتكون صفقة جناح الحرس الثامنة لزعيم الثغر.