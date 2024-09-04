شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البطاقة الدولية للفلسطينى عمر فرج لاعب الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تسلم مسئولو نادى الزمالك البطاقة الدولية للمهاجم للفلسطيني عمر فرج مهاجم نادي أيك السويدي، وذلك بعد إنهاء التعاقد مع اللاعب وناديه والاتفاق معهما على كافة الأمور المالية للانضمام للقلعة البيضاء.

ويجهز مسئولو نادي الزمالك تذاكر الطيران لـ عمر فرج بعد الاتفاق مع علي كافة التفاصيل،حيث يُنتظز وصول اللاعب بعد إنهاء ارتباطاته الدولية مع منتخب فلسطين.

وعلم " الخليج 365" أن الفلسطيني عمر فرج سينضم لصفوف الزمالك بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده المقام حاليا استعداد لمواجهتى كوريا الجنوبية والأردن في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.