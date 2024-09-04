لزيادة الإنتاج .. إينى الإيطالية: 3 حفارات تبدأ العمل خلال أيام في الصحراء الغربية

الشارقة - اميمة ياسر - قام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة رسمية إلى إيطاليا لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وشركة إينى الإيطالية فى أنشطة البترول والغاز .

وتأتى هذه الزيارة تأكيدًا على أهمية الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الجانبين، وسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين إمدادات مصادر الطاقة بالمنطقة ضمن جهود مصر كمركز إقليمى للطاقة.

وتم التأكيد من جانب شركة اينى على بدء عمل 3 حفارات لشركة عجيبة للبترول فى الأسبوع الثانى من الشهر الحالى بهدف عودة معدلات الانتاج إلى مستوياته

وشملت الزيارة عقد اجتماع موسع مع الرئيس التنفيذي لشركة إينى الإيطالية، كلاوديو ديسكالزى، وزيارة ميدانية لقسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية، وكذلك اجتماع موسع مع فريق عمل الطاقة الجديدة والوقود الحيوي والتقاط وتخزين الكربون و الحفاظ على الأصول.

وأكد بدوى خلال الاجتماعات على عمق العلاقات المصرية الإيطالية خاصة فى مجال الطاقة، مشيراً إلى أن التعاون الممتد مع شركة إينى يعكس الثقة المتبادلة والإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى، وأعرب عن تطلعه لدعم وزيادة التعاون والتكامل بين الجانبين لتحقيق المزيد من النجاحات، كما أكد على ضرورة مشاركة قصص النجاح المشتركة



ومن جانبهم أعرب مسئولو شركة إينى عن اعتزازهم بالشراكة الإستراتيجية مع مصر وأشادوا بالتطورات الإيجابية في قطاع البترول المصرى والسعى لتوفير بيئة استثمارية محفزة، مؤكدين حرص إينى على تعزيز وجودها في السوق المصرية واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار والتنسيق المستمر لتعزيز التعاون المشترك، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين في قطاع الطاقة.كما تم خلال الزيارة استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاستكشاف والإنتاج والعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المعلن عنها بهدف زيادة الإنتاج.



وشمل اللقاء أيضا استعراض حزمة الحوافز الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع زيادة الإنتاج من البترول والغاز ، حيث أشادت إينى بهذه الإجراءات وأكدت على أهمية الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين إنتاجية الآبار.

كما تم استعراض أوجه التعاون فى تنمية حقول شركة إيني بالمياه القبرصية والتعجيل بربطها على التسهيلات المتاحة للاستفادة من البنية التحتية المصرية بما يحقق الفائدة لجميع الأطراف، وكذلك تطرق الاجتماع إلى التعاون فى مجالات التحول الطاقى والطاقة النظيفة وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية والوقود الحيوى.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس معتز عاطف مساعد رئيس شركة إيجاس للمكتب الفنى والمشروعات الخاصة وسلامة العمليات بحضور جويدو بروسكو الرئيس التنفيذى لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إينى.