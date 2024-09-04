أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بخلع شارة التضامن مع ذويهم

طلبت هيئة تمثل أهالي الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التوقف عن ارتداء الشارة الخاصة بالتضامن مع ذويهم، في الوقت الذي “يعرقل” فيه إبرام أي صفقة لإعادتهم.

وفي المؤتمرات واللقاءات الإعلامية، يظهر نتانياهو وعدد من وزراء حكومته وهم يرتدون دبوسا صغيرا باللون الأصفر على ياقة بذلاتهم، كرمز للتضامن مع الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وذكرت “هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة في بيان، إنها “تطالب نتانياهو بالتوقف عن ارتداء دبوس المختطفين”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأضافت الهيئة مخاطبة نتانياهو: “توقف عن تقديم عرض كاذب للدعم والسعي لعودة المختطفين، بينما في الواقع أنت تفعل كل ما في وسعك لنسف صفقة إعادتهم”.

وشدد البيان على أن “دبوس المختطفين يرتديه كل من يريد التعبير عن الدعم غير المشروط لعودة المختطفين والتعاطف مع عائلاتهم”.