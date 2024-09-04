أردوغان: لدينا تاريخ مشترك مع مصر.. واتفقنا على عقد مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبلنا بحفاوة بالغة فى القاهرة وكانت الزيارة نقطة تحول فى علاقاتنا.

أضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسي بالعاصمة التركية أنقرة، إن لدينا تاريخا مشتركا وعلاقات وثيقة مع مصر، وسنحتفل في العام المقبل بالذكرى المئوية لتأسيس علاقتنا.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن لدى مصر وتركيا باع كبير فى قضايا إحلال السلام، واتفقنا على عقد مشاورات منتظمة لحل القضايا الإقليمية وعلى رأسها قضية غزة.

أوضح أردوغان، نفعل كل ما في وسعنا لوقف إراقة الدماء، وموقف إسرائيل المعرقل ما زال مستمرا.

تابع: إسرائيل وداعموها مسؤولون عن تجويع وتعطيش الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.