بالأرقام.. مصر تصدر بيانات حول حجم التبادل التجاري مع تركيا

الشارقة - اميمة ياسر - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بيانا حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال النصف الأول من عام 2024.

وقال بيان الجهاز: "أظهرت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023".

وتابع البيان: "سجلت حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023".