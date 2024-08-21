«تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

بحث المجلس، خلال اجتماعه، السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.

واطلع المجلس على تقرير حول تنفيذ مشروع بوابة البيانات الاجتماعية الذي نفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الأفراد والأسر وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة في حكومة الشارقة والجهات الاتحادية والجهات المحلية في إمارات الدولة لدعم تقديم الخدمات الاجتماعية بأفضل الطرق وأسرعها.

واعتمد المجلس تشكيل الفريق التقني لمشروع بوابة البيانات الاجتماعية ليضم مختصين من دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الشارقة الرقمية والأمانة العامة للمجلس التنفيذي؛ بهدف رفع الجاهزية ومتابعة تحقيق أهداف البوابة الاجتماعية في ربط الجهات المعنية وتبادل البيانات. واطلع المجلس على عرض حول برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تأهيل الباحثين عن عمل في جميع مدن ومناطق الإمارة، وفقاً لبرامج تأهيلية تخصصية، وتدريبهم ميدانياً في الجهات الحكومية لإكسابهم الخبرة العملية، حسب كل تخصص.

وينفذ «برنامج الشارقة لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل» على مراحل عدة حتى الانتهاء من تأهيل وتدريب جميع المستهدفين من البرنامج خلال سنتين، وتكون مدة المرحلة الواحدة 6 أشهر، منها 3 أشهر للتأهيل و3 أشهر للتدريب الميداني، بالتعاون مع الجهات الحكومية والجهات المتخصصة، ويصرف لكل منتسب خلال مدة البرنامج مكافأة شهرية تبلغ 6 آلاف درهم.

واطلع المجلس أيضاً على التقرير السنوي لمؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسُنة النبوية الذي يرصد أهم إنجازات وأنشطة المؤسسة خلال عام 2023 والتي تدعم تنفيذ خطتها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها في تفعيل رسالة المسجد، والارتقاء بمستوى حفاظ القرآن. ونوه التقرير إلى وجود 1075 محفظاً ومحفظة للقرآن الكريم يتوزعون على حلقات القرآن في مدن ومناطق الإمارة البالغ عددها 1361 حلقة، تشمل حلقات المساجد وحلقات المبادرات الحكومية وغيرها.