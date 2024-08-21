«شرطة أبوظبي» تحذر من خطورة استخدام الإطارات الرديئة على سلامة مستخدمي الطريق

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت «شرطة أبوظبي» السائقين ضمن حملة وزارة الداخلية «صيف بلا حوادث» وحملتها التوعوية «صيف بأمان» إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات يمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، خاصة خلال فترة الصيف نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو، محذرة من خطورة استخدام «الإطارات الرديئة» على سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، أن حملة وزارة الداخلية «صيف بلا حوادث» تجسد استراتيجيتها لجعل الطرق أكثر أماناً، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتأتي حملة «صيف بأمان» ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي حول أمن الطرق وتعزيز السلامة للجميع، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.

وحث السائقين على اتباع التعليمات وإرشادات سلامة المركبات وإجراء الصيانة للإطارات والحمولة الزائدة بها؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وحفظ قيمة الحياة، وضرورة الالتزام بتطبيق قانون السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخها، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، لافتاً إلى أن الحملة تقدم نصائح للسائقين وتعرفهم بعلامات تعرض إطار المركبة للتلف.

معلومات

أكد العميد محمود البلوشي ضرورة الإلمام بالمعلومات المهمة حول إطارات المركبة وكيفية التصرف في حال انفجار الإطار، وتوفير أدوات السلامة في المركبة، وتجنب ترك الولاعات والعطور والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة والعبوات المضغوطة ومعقمات اليد وأسطوانات الغاز في المركبة، وضرورة توفير طفايات الحريق في المركبة حتى يتمكن السائق من التدخل الفوري وإطفاء الحرائق في مرحلتها المبكرة، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة صيفاً.

توعية السائقين بأهمية سلامة المركبة

عززت «شرطة أبوظبي» الوعي للسائقين حول أهمية سلامة المركبة والإطارات ضمن مبادرة توعية ميدانية نفذتها لزوار مهرجان ليوا السنوي للرطب الذي اختتم مؤخراً بمدينة ليوا في منطقة الظفرة، وبالتعاون مع مجموعة «ميشلان».

وقدم فرع التوعية والتثقيف المروري في إدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة التابع لمديرية المرور والدوريات الأمنية، شرحاً للسائقين من زوار المهرجان حول أهمية سلامة المركبة وصيانتها دورياً والاحتياطات اللازمة لقيادة المركبة في الصيف، وأهمية فحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ، مع استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، إلى جانب توزيع كتيبات توعية وهدايا للسائقين.

وتحرص «شرطة أبوظبي» على تنفيذ المبادرات التوعوية للجمهور بمختلف الموضوعات، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق كافة.

من أجل سلامتك ... افحص إطارات مركبتك

أكدت «شرطة أبوظبي» ضمن حملتها «صيف بأمان» وحملة وزارة الداخلية «صيف بلا حوادث» أهمية فحص إطارات المركبات؛ لتعزيز سلامة السائقين ومرافقيهم ومستخدمي الطريق.

ودعت إلى ضرورة التأكد من صلاحية الإطارات وعدم وجود أي تلف أو تشققات يمكن أن تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، خاصة خلال فترة الصيف، نتيجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

وناشدت السائقين بضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، والتأكد من ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، وملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة في حالات السفر براً.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية تكثيف الرقابة المرورية وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق، وتطبيق المادة 82 من قانون المرور «الغرامة 500 درهم و4 نقاط مرورية وحجز المركبة أسبوعاً لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير».

نقاط فحص للإطارات وورش للتوعية المرورية

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بـ«شرطة أبوظبي» حملة ميدانية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة والمناطق الخارجية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أبوظبي للتنقل، ومؤسسة مواصلات الإمارات ومجموعة الفهيم، والشرقية للسيارات، بهدف تعزيز وعي السائقين حول سلامة إطارات وصيانة مركباتهم.

وتضمن برنامج الحملة نقاط فحص للإطارات، وورش توعية مرورية شملت مؤسسات القطاع الخاص من خلال جولات ميدانية ركزت على تقديم الإرشادات حول أهمية فحص سلامة إطارات المركبات؛ تعزيزاً لسلامة السائقين، وعرض أفلام توعية مرورية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني توضح خطورة قيادة المركبة بإطارات رديئة تؤدي لوقوع الحوادث الخطيرة ونتائجها المؤلمة على السائقين ومستخدمي الطريق.

وكرمت دورية السعادة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مجموعة الفهيم والشرقية للسيارات، السائقين الملتزمين من خلال منحهم كوبونات قيمة لاستبدال إطارات مركباتهم بإطارات جديدة.

وركزت الحملة على توعية شرائح المجتمع كافة بمخاطر الحوادث المرورية، وحثهم على اتباع التعليمات وإرشادات سلامة المركبات وإجراء الصيانة للإطارات، وتجنب الحمولة الزائدة على المركبات؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

مخاطر

شملت الحملة الميدانية توزيع كتيبات توعوية رقمية ذكية وهدايا رمزية على الجمهور وفحص مركباتهم من حيث الإطارات وصيانة المركبة عموماً، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بتدابير السلامة عند السفر بالبر، وعدم زيادة الحمولة؛ تجنباً لمخاطر انقلاب المركبات وتسببها بوقوع الحوادث.