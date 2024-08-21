«تنمية الطفولة» تستقبل دفعة جديدة من مقدمي الرعاية المستقبليين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، التابعة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في أبوظبي، أمس، عن استقبال الدفعة الثانية من طلبة برنامج الدبلوم المهني المعتمد في تنمية الطفولة «مقدمي الرعاية المستقبليين»، وذلك في إطار جهودها لإعداد كفاءات مؤهلة قادرة على دفع عجلة تطوير القطاع.

وشهد برنامج الدبلوم المهني المعتمد في عامه الثاني إقبالاً كبيراً واستقطب 7800 متقدّم، تم اختيار 1.73 في المائة منهم بعد سلسلة من المقابلات والتقييمات الدقيقة لضمان التحاق نخبة المواهب بالأكاديمية، مقارنةً بـ 2.38 في المائة من أصل 4200 متقدم العام الماضي.

وتتميز الدفعة الجديدة بتنوع لافت ومستوى عالٍ، حيث يحمل الطلبة مؤهلاتٍ علمية متميزة، منها شهادات الدكتوراه والماجستير، وينتمون إلى 11 جنسية مختلفة، مع حضور بارز للإماراتيين.

وقالت الدكتورة حصة علي الكعبي، رئيس فريق الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة: «يسعدنا أن نشهد هذا الإقبال اللافت للانضمام إلى الأكاديمية، ما يؤكد نجاحها في تحقيق تأثير ملموس بتعزيز وعي المجتمع وتفعيل مشاركته في تنمية الطفولة، رغم مضي عام واحد فقط على انطلاقها. وفيما نستعد لرفد القطاع بكوادر واعدة من طلبة الدفعة الأولى، نستقبل مجموعة جديدة من المواهب المتحمسة، ونتعهّد بدعمها وتمكينها لمتابعة المسيرة والمساهمة مستقبلاً في الارتقاء بقطاع تنمية الطفولة في الدولة».

ويستعد الطلبة الجدد للمضي على خطى خريجي الدفعة السابقة، والذين اختتموا المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح على مدار 12 شهراً، وسينتقلون إلى مرحلة التدريب العملي لمدة ستة شهور اعتباراً من سبتمبر المقبل ضمن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة الرعاية الأسرية، ومجموعة من الحضانات الحكومية التابعة لدائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي.