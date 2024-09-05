الامارات | محمد بن راشد: "براكة" رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد حفظه الله.. إنجاز إماراتي وفخر عربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن "براكة للطاقة النووية رؤية وقرار ومشروع محمد بن زايد حفظه الله… إنجاز إماراتي .. وفخر عربي .. وإضافة عالمية لحماية الكوكب".

وأضاف سموه عبر منصة "إكس": أكملت اليوم بحمدالله محطات براكة للطاقة النووية التشغيل التجاري الكامل لمحطاتها .. براكة للطاقة النووية ستوفر 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء .. براكة للطاقة النووية أكبر مصدر للطاقة النظيفة في المنطقة .. براكة للطاقة النووية أضافت أكبر نسبة كهرباء نظيفة للفرد في السنوات الخمس الماضية على مستوى العالم، 75% منها تنتجها محطات براكة.. براكة للطاقة النووية ستحد من انبعاث 22 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً بما يعادل إزالة 4.8 مليون سيارة من الطرقات.