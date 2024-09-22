الامارات | "الشعبة الإماراتية" تشارك بمؤتمر البرلمانات وتعددية الأطراف في نيويورك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك وفد من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس في مؤتمر "البرلمانات وتعددية الأطراف: الفرص المستمدة من الميثاق من أجل المستقبل"، الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

يضم وفد الشعبة البرلمانية في عضويته سعادة كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي في كلمته خلال المؤتمر، أهمية تعزيز الشراكة بين البرلمانيين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تعزيز السلام العالمي، وأن يكون السلام أولوية على أجندة الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة داعيا البرلمانيين إلى العمل على خلق مستقبل أفضل من خلال العمل المشترك والشامل، لتعزيز الاستقرار والسلام المستدام.

ومن جانبها شاركت سعادة ميرة السويدي، في فعالية المائدة المستديرة التي عقدت على هامش دورة جمعية الأمم المتحدة بعنوان "النوع الاجتماعي في أهداف التنمية المستدامة"، والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية في نيويورك وأكدت سعادتها أهمية تمكين المرأة والشراكة بين الجنسين، واستعرضت تجربة دولة الإمارات الرائدة في تمكين المرأة الإماراتية من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بتمكين المرأة، والمبادرات الوطنية التي عملت عليها لتعزيز التوازن بين الجنسين، ودعم المرأة في العمل وبمسيرتها التنموية.