الامارات | "مجلس حكماء المسلمين" يختتم برنامجه الثقافي بمعرض بغداد للكتاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم جناح مجلس حكماء المسلمين اليوم برنامجه الثقافي في معرض بغداد الدولي للكتاب بتنظيم ندوة ثقافية بعنوان: "متابعات وأفكار حول واقع ومستقبل الحوار بين أبناء الأمة".

تناولت الندوة التي شارك فيها الشيخ جواد الخالصي من جمهورية العراق والدكتور سمير بودينار، مدير مركز الحكماء لبحوث السلام

أهمية الحوار الإسلامي- الإسلامي في إعادة بناء الثقة بين مكونات الأمة، والمتطلبات اللازمة لوضع ركائز صحيحة له تقوم على الاحترام المتبادل والفهم العميق للمشتركات بين مختلف المدارس الفكرية الإسلامية.

تأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين بجناح خاص للمرة الأولى في معرض بغداد الدولي للكتاب انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم وترسيخ قيم الحوار والتسامح، ومد جسور التعايش بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم.

وقدم الجناح أكثر من 220 إصدارًا بـ 5 لغات مختلفة، منها 24 إصدارًا جديدًا تعالج أبرز القضايا الفكرية والثقافية المهمة واستضاف سلسلة من الندوات والمحاضرات المتميزة، بمشاركة نخبة من كبار المفكرين والعلماء والأكاديميين.