شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في لقاء ودي خيري لجمع أموال لدعم مرض التصلب الجانبي الضموري.

ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت” قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية، والتي ستقام اليوم.

موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي الخيرية

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة بنظيره مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، على ملعب الكامب نو.

ويستضيف فريق برشلونة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي مانشستر سيتي وبرشلونة الرسمية.

كما أعلنت قناة العراقية الرياضية، عن نقل مباراة برشلونة ومانشستر سيتي، على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية HD1.