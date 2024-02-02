"النجباء": مستمرون بعملياتنا ضد القوات الأميركية حتى انسحابها من العراق وإيقاف العمليات على غزة

أشار الأمين العام لحركة "النجباء" ​العراق​يّة، أكرم الكعبي، إلى "أنّنا قلنا ونكرّر ونؤكّد، أنّ قرارنا عراقي وأنّنا لن نتوقّف (عن العمليّات ضدّ ​القوات الأميركية​) حتّى تحقيق أمرَين، هما إيقاف العمليّات على ​غزة​، وانسحاب الاحتلال الأميركي من العراق".

ولفت في بيان، إلى أنّ "بخصوص التّعليق الموقّت لإخوتنا في كتائب "حزب الله"، فبعد حديثنا مع الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي واستيضاح الأسباب، انجلت لنا الحقيقة والحكمة فيما قرّر"، مؤكّدًا "أنّنا نحترم ونقدّر ذلك، ونثمّن تضحيته في هذه الظروف، حيث سيثبت في المستقبل أنّ قراره اتخذه بشجاعة ونكران ذات".

وشدّد الكعبي على أنّ "ما يصدر عن ماكنة الحرب النّفسيّة الأميركيّة، الّتي ما برحت ترعد وتزبد بالتّهديد والوعيد، لن تهزّ لنا شعرةً ولن تثنينا"، معلنًا أنّ "أيّ استهداف سيواجَه بردّ يناسبه، ونؤكّد أن المقاومة الإسلاميّة في العراق بفصائلها الأخرى مستمرّة بقرارها حتّى تحقيق مطالبه".

وكانت قد أعلنت كتائب "حزب الله" العراقيّة في 30 كانون الثّاني الماضي، تعليق عمليّاتها العسكريّة والأمنيّة ضدّ القوّات الأميركيّة "دفعًا لإحراج الحكومة العراقية"، داعيةً عناصرها إلى "الدّفاع الّسلبي، إن حصل أيّ عمل أميركي عدائي تجاههم".