افرام بارك لكفردبيان إعلانها عاصمة المصايف العربية الشتوية للعام 2024: لبنان لا يموت

بارك النائب نعمة افرام لكفردبيان إعلانها عاصمة السياحة العربيّة الشتوية لعام 2024 من قبل منظّمة السياحة العربية. ولفت، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "أننا نعلم ونقدّر جمالها (كفردبيان)، ولكن اليوم العالم العربي يشاركنا هذا التقدير. تستحق بلدتي العزيزة الأفضل من بنى تحتية ودعم سياحي يليق بهذا الجمال الرّبّاني. لبنان لا يموت، وسوف يبقى منارة بهمّة أبنائه وإخواننا العرب الذين يحبّون ويقدّرون جمال لبنان".

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