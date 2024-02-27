البيت الأبيض: بايدن يبحث مع الكونجرس أزمة الحكومة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يجتمع اليوم، الثلاثاء، مع كبار أعضاء الكونجرس؛ لإجراء محادثات لتجنب "إغلاق جزئي" آخر للحكومة.

وقالت جان بيير، وفقًا لوكالة إنباء الشرق الأوسط "إن بايدن يعتزم مناقشة إبقاء التمويل الفيدرالي مستمرا، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق الفيدرالي الجزئي الجمعة المقبلة، بالإضافة إلى التأكيد على طلباته للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل".

وأضافت "أن الأولوية أو الواجب الأساسي للكونجرس هو إبقاء الحكومة مفتوحة. لذا، هذا ما يريد الرئيس رؤيته، وسيكون ذلك محور محادثاته".

ودفع المحافظون المتشددون الحكومة إلى حافة الإغلاق أو الإغلاق الجزئي ثلاث مرات في الأشهر الستة الماضية، حيث يحاولون الفوز بمزيد من تخفيضات الإنفاق وشروط وكيفية إنفاق الأموال الفيدرالية ونتيجة ذلك، اعتمد الكونجرس على مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة قصيرة المدى التي أقرها ائتلاف من المشرعين من الحزبين لإبقاء الحكومة مفتوحة، وهو ما أدى إلى تأجيل اتفاق طويل الأجل في كل مرة.