الحكومة الإسرائيلية: حماس طرحت شروطا وصفها نتانياهو بالوهمية وعليها أن تقدم شروطا واقعية

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، أننا "نريد عودة الرهائن إلى عائلاتهم ونريد ألا تشكل حماس خطرا على إسرائيل، حماس أنفقت ملايين الدولارات لبناء شبكة الأنفاق في غزة".

ولفتت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، الى أننا "نحن بإمكاننا تفتيش عدد أكبر من شاحنات المساعدات الإنسانية قبل دخولها قطاع غزة".

وذكرت أن "حماس طرحت شروطا وصفها رئيس الوزراء بالوهمية ويجب عليها أن تقدم شروطا واقعية، وشاحنات كثيرة ما زالت تنتظر من جهة غزة ومهمتنا التحقق فقط من محتواها".