نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن المدعي العام لإقليم سستان وبلوشستان القول إن "مسلحيْن حاولا زرع قنبلة على طريق يؤدي إلى مخفر للشرطة، إلا أنها انفجرت مما أدى إلى مقتل أحدهما فيما تمكن الثاني من الفرار".

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة تسنيم: مقتل مسلح خلال محاولة لزرع قنبلة لاستهداف قوات شرطة في سستان وبلوشستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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