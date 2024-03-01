قلق في الكونغو الديمقراطية بشأن التطوير المحتمل للتنقيب عن النفط

ياسر رشاد - القاهرة - أدى التعدين في قريته في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى تلويث التربة وذبول محاصيله وإجبار عائلته على الانغماس في مدخراتهم للبقاء على قيد الحياة، إن المنقبات النفطية التي تلوح في الأفق على الطريق المؤدي إلى منزل أدور نجاكا تذكره كل يوم بكل ما فقده.

وفي إشارة إلى أذن الذرة الذابلة في حديقته، يقول المزارع البالغ من العمر 27 عاما إنها نصف الحجم الذي كانت عليه قبل التوسع في الأنشطة النفطية قبل ما يقرب من عقد من الزمان في قريته تشيندي، وقال: "هذا يدفعنا إلى الفقر".

الكونغو وهي دولة في وسط إفريقيا غنية بالمعادن ، لديها أيضا احتياطيات نفطية كبيرة. واقتصر الحفر حتى الآن على منطقة صغيرة على طول المحيط الأطلسي وفي البحر، لكن من المرجح أن يتغير ذلك إذا نجحت الحكومة في بيع 30 قطعة نفط وغاز منتشرة في جميع أنحاء البلاد بالمزاد العلني البلد.

يقول القادة إن النمو الاقتصادي ضروري لشعبهم الفقير ، لكن بعض المجتمعات وجماعات حقوق الإنسان وهيئات مراقبة البيئة تحذر من أن الحفر الموسع سيضر بالمناظر الطبيعية وصحة الإنسان.

تلوث

ومنذ أن بدأت شركة بيرينكو الفرنسية البريطانية للهيدروكربونات الحفر في إقليم مواندا في عام 2000 يقول السكان إن التلوث تفاقم مع تسبب الانسكابات والتسريبات في تدهور التربة وإحراق الغاز الطبيعي المتعمد بالقرب من مواقع الحفر مما يلوث الهواء الذي يتنفسونه، ووفقا لهم، فإن الحكومة الكونغولية لا تمارس سوى القليل من السيطرة.

وقالت بيرينكو إن طرق الاستخراج الخاصة بها تفي بالمعايير الدولية ولا تشكل أي مخاطر صحية وأي تلوث طفيف.

وأضافت الشركة أيضا إنها تقترح دعم محطة كهرباء تستخدم الغاز الطبيعي وبالتالي تقلل من إحراق الغاز.

ولم ترد الحكومة على أسئلة حول المصنع المقترح. وقال وزير النفط والغاز الكونغولي ديدييه بوديمبو إن الحكومة ملتزمة بحماية البيئة.

تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية موطنا لمعظم غابات حوض الكونغو المطيرة ، وهي ثاني أكبر غابات في العالم ، ومعظم أكبر أراضي الخث الاستوائية في العالم ، وتتكون من مواد نباتية متحللة جزئيا من الأراضي الرطبة.

وتلتقط هاتان المنطقتان معا كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون - حوالي 1.5 مليار طن سنويا أو حوالي 3٪ من الانبعاثات العالمية. أكثر من عشرة قطع أرض معروضة للبيع بالمزاد تمتد عبر المناطق المحمية من أراضي الخث والغابات المطيرة ، بما في ذلك حديقة فيرونغا الوطنية ، موطن بعض أندر الغوريلا في العالم.

فقر

وقالت الحكومة إن الكتل النفطية ال 27 المتاحة تحتوي على ما يقدر بنحو 22 مليار برميل من النفط. وتقول جماعات بيئية إن بيع المزيد من الأراضي بالمزاد العلني للتنقيب سيكون له عواقب في الداخل والخارج.

"أي مشروع نفط أو غاز جديد في أي مكان في العالم يغذي أزمة المناخ والطبيعة التي نجد أنفسنا فيها" ، قال مبونغ أكي فوكوا تسافاك ، مدير برنامج غرينبيس أفريقيا. ووفقا لها، فإن أنشطة بيرينكو لم تفعل شيئا للتخفيف من حدة الفقر، بل أدت إلى تدهور النظام البيئي وأثقلت كاهل حياة المجتمعات.

يعتقد المدافعون عن البيئة أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها إمكانات قوية لتطوير الطاقة المتجددة ، ولا سيما الطاقة الشمسية ، وكذلك الطاقة الكهرومائية على نطاق صغير.

تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منتج للكوبالت في العالم ، وهو مكون رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات الحيوية لانتقال الطاقة العالمي ، على الرغم من أن تعدين الكوبالت يأتي مع مخاطره البيئية والبشرية الخاصة.

وقال بوديمبو إن الوقت الحالي ليس مناسبا للابتعاد عن الوقود الأحفوري بينما لا تزال البلاد تعتمد عليه. وأضاف أن الاعتماد على الوقود الأحفوري سيتم التخلص منه تدريجيا على المدى الطويل.

تقع مواندا الغنية بالتنوع البيولوجي على حدود حديقة القرم الوطنية ، وهي المنطقة البحرية المحمية الوحيدة في البلاد.

يخضع بيرينكو للتدقيق منذ سنوات ، حيث أبلغ الباحثون المحليون ومجموعات الإغاثة ومجلس الشيوخ الكونغولي عن العديد من حالات التلوث التي يعود تاريخها إلى أكثر من عقد من الزمان.

رفعت منظمتان من منظمات المجتمع المدني، شيربا وأصدقاء الأرض فرنسا، دعوى قضائية في عام 2022، متهمتين بيرينكو بالتلوث الناجم عن استخراج النفط. ولا يزال هذا الإجراء جاريا.

الصحة

في زيارة نادرة لوسائل الإعلام الدولية إلى حقول النفط، بما في ذلك قريتين بالقرب من الحفر، تحدثت وكالة أسوشيتد برس مع عشرات السكان والمسؤولين المحليين والجماعات الحقوقية. الرجل.

ويقول السكان إن عمليات الحفر اقتربت من منازلهم وإنهم رأوا الأنابيب تتكسر بانتظام وتتسرب النفط إلى الأرض، وهم يلومون تلوث الهواء والتربة في جعل زراعة المحاصيل صعبة والتسبب في مشاكل صحية مثل الطفح الجلدي والتهابات الجهاز التنفسي.

ويقولون إن بيرينكو استجابت بسرعة للتسريبات والتسربات لكنها فشلت في معالجة المشاكل الجذرية.

زار صحفيو وكالة أسوشيتد برس مواقع الحفر ، وأحيانا على بعد بضع مئات من الأمتار من المنازل ، حيث كانت الأنابيب مكشوفة ومتآكلة.

كما رأوا ما لا يقل عن أربعة مواقع تم فيها حرق الغاز الطبيعي، وهي تقنية تدير الضغط عن طريق حرق الغاز الذي يستخدم غالبا عندما لا يكون جمعه عمليا أو فعالا من حيث التكلفة لم تر AP أي مواقع انسكاب نشطة.

بين عامي 2012 و 2022 في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أحرق بيرينكو أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهي بصمة كربونية تعادل بصمة حوالي 20 مليون كونغولي، وفقا لمنتدى التحقيق البيئي، وهو اتحاد عالمي من الصحفيين من التحقيق البيئي.

قامت المجموعة بتحليل البيانات من Skytruth ، وهي مجموعة تستخدم صور الأقمار الصناعية لمراقبة التهديدات التي تتعرض لها الموارد الطبيعية للكوكب.

وفقا لوكالة الطاقة الدولية ، فإن حرق الغاز الطبيعي ، الذي يتكون أساسا من الميثان ، ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون والميثان والسخام الأسود ويضر بالصحة.

المنتجات الكيماوية

في قرية كينكازي ، أخبر السكان وكالة أسوشيتد برس أن بيرينكو دفن المواد الكيميائية في حفرة قريبة لسنوات وتسربت إلى التربة والمياه.

وعرضوا صورا لما يقولون إنها مواد كيميائية سامة قبل دفنها وأخذوا الصحفيين إلى الموقع الذي يقولون إنهم ألقوا فيه.

وقالوا إن الأمر استغرق أربع سنوات من الاحتجاجات والإضرابات حتى تقوم بيرينكو بإلقاء المواد الكيميائية في مكان آخر.

كان معظم القرويين مترددين في استخدام أسمائهم لأنهم كانوا يخشون رد فعل سلبي من شركة تشكل مصدرا للعمالة العرضية.

بعد دقائق من وصول صحفيي أسوشيتد برس إلى إحدى القرى، قال أحد السكان إنه تلقى مكالمة من موظف في بيرينكو يسأل عن الغرض من الاجتماع.

وافقت جيرترود تشوند ، وهي مزارعة ، على التحدث. وقالت إن بيرينكو بدأت في إلقاء المواد الكيميائية بالقرب من كينكازي في عام 2018 بعد أن رفضت قرية مجاورة السماح بذلك.

قالت جيرترود تشوند: "اتصل بنا أشخاص من تشيندي وسألونا عما إذا كنا سنسمح لهم بإلقاء النفايات في منطقتنا". قالوا إن النفايات ليست جيدة لأنها تذهب تحت الأرض وتدمر التربة".

وقالت السيدة تشوند إن مزرعتها كانت خلف الحفرة حيث ألقيت المواد الكيميائية وبدأت الكسافا في التعفن. ولم تتمكن أسوشيتد برس من التحقق بشكل مستقل من دفن المواد الكيميائية في الموقع.

وقال مارك أنتيلم المتحدث باسم بيرنكو إن الشركة لا تدفن المواد الكيماوية تحت الأرض وإن الشكاوى بشأن الموقع القريب من كينكازي مرتبطة بمكبات سابقة قامت بها شركة سابقة قبل أكثر من 20 عاما.

وقال السيد أنتيلم أيضا إن بيرينكو لم تنقل أنشطتها إلى أماكن أقرب إلى المنازل. على العكس من ذلك ، انتقلت بعض المجتمعات تدريجيا أقرب إلى مواقع الحفر.

وقال السيد أنتيلم أيضا إن مشاعل الشركة لا تطلق غاز الميثان في الغلاف الجوي.

تؤكد بيرينكو أنها كانت تساهم بشكل كبير في مواندا والبلد، وهي المورد الوحيد للطاقة في مواندا وتستثمر حوالي 250 مليون دولار سنويا في التعليم وبناء الطرق وبرامج تدريب الطاقم الطبي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية في المجتمعات المعزولة، قالت الشركة.

تسرب النفط

لكن السكان يقولون إن بعض هذه الفوائد مبالغ فيها. المستوصف الذي بناه بيرينكو في قرية لا يحتوي على أدوية وقليل من الناس يستطيعون دفع تكاليف رؤية الطبيب.

وعندما يعوض بيرينكو عن الأضرار الناجمة عن تسرب النفط ، يقول السكان إن ذلك لا يكفي.

تقول المزارعة تشوندي إنها تلقت حوالي 200 دولار عندما دمر تسرب نفطي المانجو والأفوكادو والذرة قبل ثماني سنوات. لكن خسائرها كانت أكثر من ضعف ذلك.

وقد أجبرها الضرر الدائم الذي لحق بأرضها بسبب أنشطة بيرينكو على البحث عن مصادر دخل أخرى، مثل قطع الأشجار لبيعها كفحم.

وقالت إن العديد من المزارعين الآخرين الذين تدهورت أراضيهم يفعلون الشيء نفسه، والغطاء النباتي آخذ في الاختفاء.

يجادل ديدييه بوديمبو ، وزير الهيدروكربونات ، بأن القوانين الكونغولية تحظر الحفر بالقرب من المنازل والحقول وأن مشغلي النفط مطالبون باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التلوث النفطي وتنظيفه ومع ذلك، لم يحدد ما تفعله الحكومة استجابة لشكاوى المجتمع.

كافحت جمهورية الكونغو الديمقراطية للعثور على مقدمي العروض منذ إطلاق المزاد في يوليو 2022. وضعت ثلاث شركات - اثنتان أمريكيتان وواحدة كندية - نفسها على ثلاث كتل لغاز الميثان في بحيرة كيفو ، على الحدود مع رواندا.

وقالت الحكومة في مايو إنها تقترب من إغلاق تلك المناقصات ، لكنها لم ترد على أسئلة من وكالة أسوشيتد برس في يناير حول ما إذا كانت هذه الصفقات قد تم الانتهاء منها.

لم يتم تأكيد أي صفقات ل 27 كتلة نفطية ، وتم تمديد الموعد النهائي للتعبير عن الاهتمام حتى نهاية العام. في أواخر العام الماضي ، انسحبت Perenco من تقديم عطاءات لكتلتين في المقاطعة ، بالقرب من المكان الذي تعمل فيه حاليا، لم ترد الشركة على أسئلة أسوشيتد برس حول أسباب انسحابها ، لكن أفريكا إنتليجنس ذكرت أن بيرينكو قد قيمت أن الكتل لم يكن لديها إمكانات كافية.

النزاعات

كما لم ترد Perenco على سؤال حول ما إذا كانت مهتمة بالكتل الأخرى.

ويقول خبراء بيئيون إن المناقصات قد تكون بطيئة لأن البلاد مكان يصعب العمل فيه بسبب الصراعات المتوطنة خاصة في الشرق حيث يتزايد العنف وحيث توجد بعض الكتل.

وتقول جماعات مناصرة محلية إن الحكومة يجب أن تحل مشاكل بيرينكو قبل جلب شركات أخرى. "يجب أن نرى أولا تغييرات مع الشركة التي لدينا هنا قبل أن نثق بالآخرين" ، قال ألفونس خوند ، منسق مجموعة الجهات الفاعلة والإجراءات من أجل التنمية المستدامة.

الكونغو لديها أيضا تاريخ من الفساد. ولم يعاد توزيع سوى القليل من ثروتها المعدنية في بلد يعد واحدا من أفقر خمسة بلدان في العالم، حيث يعيش أكثر من 60 في المئة من سكانه البالغ عددهم 100 مليون نسمة على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وفقا للبنك الدولي. .

الحفر

انتقدت بعض المجموعات ما تعتبره نقصا في الشفافية في عملية المزاد ، مما يعني أن "المجتمعات المحلية تظل في الظلام بشأن خطط استغلال أراضيها ومواردها" ، كما يقول جو أيسن ، المدير التنفيذي لمؤسسة الغابات المطيرة في المملكة المتحدة.

وتقول بعض المجتمعات المحلية، التي فشلت الحكومة في توفير الوظائف والخدمات الأساسية لها، إنه ليس لديها خيار سوى المراهنة على السماح بمزيد من الحفر.

وفي قرية كيمبوزيا، بالقرب من إحدى المناطق المعروضة في المزادات، يعيش نحو 150 شخصا في الغابة، دون مدرسة أو مستشفى.

ويضطر السكان إلى صعود التلال شديدة الانحدار وركوب دراجة نارية لمدة خمس ساعات للوصول إلى أقرب عيادة صحية والسير عدة ساعات للوصول إلى المدرسة.

يعتقد لويس ولومباسا، رئيس القرية، أن القرية بحاجة إلى بناء الطرق وغيرها من أشكال المساعدة. "إذا جاءوا وأحضروا ما نريد ، دعهم يحفرون ".