النرويج: لا يمكننا وقف تمويل الأونروا في ظل الظروف الحالية

القاهرة - كتب محمد نسيم - شدد سفير النرويج لدى الأمم المتحدة تورمود أندريسن،اليوم الخميس 29 فبراير 2024، على أن الدول "لا يمكنها وقف" تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في ظل الظروف الحالية.

جاءت تصريحات سفير النرويج، خلال كلمته في الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وشدد أندريسن، على أن "الأونروا، تمثل شريان الحياة لملايين الفلسطينيين، وبينما يجب أن تكون هناك مساءلة عن أي سوء سلوك من قبل موظفيها، إلا أنه لا يمكننا، في ظل الظروف الحالية، وقف تمويلنا".

وأضاف سفير النرويج: "نحث جميع الدول التي أوقفت تمويلها على تنفيذ التزاماتها".

كما دعا أندريسن، إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة ".

وشدد على أن "السلام ضروري لكسر دائرة العنف وضمان احترام حقوق الإنسان".

والأربعاء، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" انخفاض المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة في فبراير/ شباط الجاري، 50 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

المصدر : وكالات