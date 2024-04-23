سليم الصايغ: أصوات التمديد للمجالس البلدية الخميس مؤمنة وإمكانية التغيير معدومة لأن الطبخة جاهزة

أكد عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ أن أصوات التمديد للمجالس البلديّة في جلسة مجلس النواب نهار الخميس المقبل أصبحت مؤمنة بحسب ما وصله من معلومات مؤكدة، لافتاً الى أن موقف الكتائب اللبنانية ثابت، والتوجّه في المعارضة هو لعدم التصويت لقانون التمديد للمجالس البلدية، أما حضور الجلسة من عدمه فهذا قرار يُتخذ قبل ساعات قليلة من الجلسة.

وسأل الصايغ في حديث تلفزيوني، "هل نحضر الجلسة ونؤمن غطاءً شرعيّاً لشيء لم نوافق عليه أساساً وهو تشريع الضرورة؟ ولا نعرف ماذا يَخرجُ من أرانب قوانين؟ نحن في حالة الجنون الدستوري، وهناك فوضى منهجية". واضاف "سمعنا كلاماً خطراً جداً أنه لن يكون هناك انتخابات لا بلدية ولا نيابية، وهذا الكلام أتى ممن يعطّلون الإنتخابات الرئاسية".

وإذ نقل استياء وزير الداخلية لعدم وجود ترشيحات في جبل لبنان، قال الصايغ: عندما يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو الحاكم بأمر الله في المجلس النيابي إنه لن يكون هناك انتخابات بلدية، ربما لأكثر من سنة، "يعني ما تعزبو حالكن، بكرا بيعمل 100 خياطة حتى يقول لأ".

ورأى الصايغ أن تصريح برّي برّد جوّ الإنتخابات، خصوصاً في ظلّ تقدّم المفاوضات بين الإشتراكي وأمل وحزب الله والتيار الوطني الحر للتمديد للمجالس البلدية، مشيراً الى أن إمكانية التغيير معدومة لأن الطبخة جاهزة.