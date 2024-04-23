بيان رسمي بشأن تعاون "مجلة نور" مع فدوى مواهب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

علقت إدارة مجلة نور للأطفال التابعة للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، على ما أُثير من مناقشات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاونها مع "المخرجة المصرية المعتزلة فدوى مواهب" لتنفيذ لقاءات هادفة للأطفال خلال الفترة المقبلة.

وقالت إدارة المجلة في بيان، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، فإدارة المجلة حريصة كل الحرص على الحفاظ على منهج الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن إصداراتها تراجع من قبل كبار علماء الأزهر.

وأهابت المجلة بمتابعيها الحصول على أخبارها المعتمدة من المصادر الرسمية التابعة لها، فلا يعد استقبال أحد أعضاء مجلس إدارة المجلة لبعض الشخصيات للحصول على إصداراتها كمسوغ للترويج على أنه تعاون مشترك.

كانت المخرجة المعتزلة فدوى مواهب، نشرت عبر صفحتها صور أثناء زيارتها لمجلة نور للأطفال، وأعلنت وجود تعاون وشيك.