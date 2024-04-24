شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنواصل بناء قوة عسكرية هائلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون صاحبة النفوذ، أن بلادها ستواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتها والسلام الإقليمي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثلاثاءعن كيم قولها، إن سلسلة من المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الأمريكي في المنطقة هذا العام، بداية بتدريبات بالذخيرة الحية مع "عصابة كوريا الجنوبية العسكرية الألعوبة في يد الولايات المتحدة" حسب قولها، تدفع البيئة الأمنية الإقليمية إلى اضطراب خطير.

وأضافت: "سنواصل بناء قوة عسكرية هائلة لحماية سيادتنا وأمننا وسلامنا الإقليميين". مناورات أمريكية كورية وشارك الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي في مناورات أوسع نطاقًا وأكثر تواترًا في الأشهر القليلة الماضية، بموجب تعهد زعيمي البلدين برفع مستوى الاستعداد العسكري في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية العسكرية.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن نحو 100 طائرة عسكرية أجرت تدريبات جوية لمدة أسبوعين هذا الشهر.

وتقول كوريا الشمالية إن المناورات العسكرية الأمريكية هي استعدادات لحرب نووية ضدها، أما واشنطن وسول فتقولان إن المناورات دفاعية الطابع، وتجري بانتظام للحفاظ على الجاهزية العسكرية.