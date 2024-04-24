رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة : على نتنياهو الاستقالة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمثل منذ سنوات "عقبة" أمام حل الدولتين، وعليه الاستقالة.

وأضافت بيلوسي، في مقابلة تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة "ملتزمة" بأمن إسرائيل من كافة النواحي، لكنها لا توافق على الأساليب التي يطبقها نتنياهو منذ 7 أكتوبر الماضي، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتابعت: "يجب أن نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس. نرفض سياسات نتنياهو وممارساته. ما حدث فظيع. الدمار في غزة هائل. على نتنياهو أن يستقيل، فهو في نهاية المطاف مسئول عن ذلك".

واتهمت بيلوسي نتنياهو بأنه "عقبة" أمام حل الدولتين، قائلة: "لا أعرف ما إذا كان يخشى السلام أم أنه لا يريد السلام فحسب، لكنه كان عقبة أمام حل الدولتين منذ سنوات".

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودمارا هائلا، وفق بيانات فلسطينية وأممية.