بدء جلسة مجلس النواب بعد اكتمال النصاب

بدأت جلسة مجلس النواب في هذه الأثناء برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد اكتمال النصاب. هذا، ويحضر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الجلسة. وكان قد دعا بري لدرس اقتراحي القانونين المعجلين المكررين، الأول الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ اقصاه 31/5/2025، المقدم من النائب جهاد الصمد، والثاني الرامي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، سندا لأحكام القانون رقم 289/2014 والقانون رقم 59/2017، المقدم من النواب: جهاد الصمد، علي حسن خليل، ابراهيم كنعان، امين شري، طوني فرنجية وحسن مراد.

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