أشار وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، في حديث لـ"mtv" من السراي الحكومي قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء التي يضمّ جدول أعمالها 38 بنداً، الى أن "وزير الزراعة عباس الحاج حسن مشكور على لفتته و"ان شاء الله يكون كلّه على خير".
وأكد كلاس، على أنني أحترم كلّ القرارات الديمقراطية ولكن كوزير من واجبي أن أحضر الجلسة".
يذكر أن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، دخل الى مجلس الوزراء، حاملاً معه سلة تحوي فاكهة من أرض الجنوب، وعلق قائلاً أثناء دخوله: "حكماً سننتصر!".
كانت هذه تفاصيل خبر كلاس: أحترم كلّ القرارات الديمقراطية ولكن كوزير من واجبي أن أحضر جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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