حكومة كردستان العراق: مقتل 4 عمال يمنيين وتضرر حقل كورمور للغاز إثر قصف بمسيّرة

قتل "أربعة عمال يمنيين" بقصف من طائرة مسيّرة استهدف حقل كورمور للغاز في كردستان العراق، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم بيشوا هوراماني. وذكر المتحدّث في بيان أنه "قتل أربعة عمّال يمنيبن وتعرض الحقل لأضرار بالغة، مما سيؤثر على نقص الكهرباء". وأضاف "يجب وقف هذه الهجمات المتكررة"، داعياً الحكومة الاتحادية في العراق إلى "العثور على مرتكبي هذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة ومنع تكرار هذه الأعمال"

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