أكدت مصادر لقناة "LBCI" أنّ كبير مستشاري الرئيس الأميركيّ آموس هوكشاتين "موجود في إسرائيل". وأوضحت المصادر أنّه تحدّث مع المسؤولين الإسرائيليين في شأن المسار الذي سيؤدي إلى حلّ دبلوماسيّ ينهي إطلاق النار عبر الحدود مع لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لقناة "LBCI": هوكشتاين بحث مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب مسار وقف إطلاق النار عبر الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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