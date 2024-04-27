شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب شرق تركيا والان نبدء بالتفاصيل

زلالزل مدمرة

الدمام - شريف احمد - وقع زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، في قضاء ترجان بولاية أرزينجان شرقي تركيا ليل السبت.وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) عبر موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع على عمق 67ر15كيلومترًا، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر جراء الزلزال.يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجة و7.6درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس منفبراير العام الماضي ، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.