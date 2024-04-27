وزير الزراعة يتابع مع سفير بيلاروسيا ملفات التعاون المشترك بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية، سفير بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي ترينتيف، لبحث أوجه التعاون الزراعي المشترك بين البلدين.

وفي بداية الاجتماع، أكد "القصير" عمق العلاقات المتميزة بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب "القصير" عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الزراعي حتى يرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل البحوث التطبيقية والتقاوي والبذور والخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات والصادرات الزراعية ونقل الخبرات وكذلك منتجات الألبان وتوطين تكنولوجيا صناعة الأعلاف في مصر.

وأكد وزير الزراعة، أن هناك لجنة فنية مشتركة بين البلدين، موجهًا بسرعة العمل على اتخاذ خطوات لتنفيذ أوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها.

من ناحيته أكد السفير البيلاروسي، أهمية طرح وزير الزراعة بزيادة التعاون الثنائي حتى ترتقي إلى مستوى طموحات البلدين والعلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في مصر وبيلاروسيا.

وأضاف: مجالات التعاون من الممكن أن تشمل كذلك الميكنة والهندسة الزراعية والصوامع والتجفيف، متابعًا أنه سيتم العمل مع وزارة الزراعة واللجنة الفنية المشتركة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتسهيل إجراءات التعاون بين الجانبين.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبعض قيادات الوزارة.