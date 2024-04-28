7 قتلى بهجوم في الإكوادور

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل سبعة أشخاص في هجوم بأسلحة نارية بمنطقة غواياكيل في جنوب غرب الإكوادور.

وبحسب شرطة الإكوادور، عثر على جثث سبعة رجال أصيبوا بطلقات نارية في نوبول في مقاطعة غواياس، مرجحة أن الهجوم وقع بدافع الانتقام.