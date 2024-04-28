تقارير: روسيا تطور أسلحة جديدة بفضل معدات الناتو التي استولت عليها

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير أمريكية، بان روسيا قادرة على تطوير أسلحة جديدة ضد المركبات المدرعة الغربية بفضل معدات الناتو التي استولت عليها من أوكرانيا.

وقالت التقاير: "ستتيح دراسة المركبات المدرعة التابعة لحلف الناتو مثل " ماردر" وبرادلي للمهندسين الروس التعرف على التقنيات العسكرية الغربية المتقدمة ومبادئ التصميم. ويمكن أن تؤثر هذه المعرفة بشكل كبير على الاستراتيجية العسكرية الروسية وتطويرها".

وأضافت: "يمكن أن تؤدي الدروع وأجهزة الاستشعار والأنظمة الإلكترونية لهذه المركبات إلى تطوير تدابير مضادة تزيد من قدرة المدرعات الروسية على الصمود في مواجهة التهديدات المماثلة".

وأشارت قناة " Defense" إلى أن "العينات التي تم الاستيلاء عليها يمكن أن تؤدي إلى تطوير أنظمة أسلحة جديدة مصممة لمكافحة المعدات الغربية."

وأوضحت أن "المهندسين الروس سيكونون قادرين على تحسين النماذج الحالية للمركبات المدرعة الموجودة في الخدمة مع الجيش الروسي، ما سيزيد قوتهم بشكل كبير في ساحة المعركة".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن معرضًا للأسلحة والمعدات التي استولى عليها عسكريون روس خلال العملية الخاصة سيُفتتح في في موسكو في الأول من مايو ويستمر لمدة شهر. سيتم تقديم أكثر من 30 عينة من المعدات العسكرية المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وألمانيا وفرنسا وتركيا والسويد وتشيكوسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وفنلندا وأستراليا والنمسا وأوكرانيا.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت حظائر الطائرات الأوكرانية دون طيار الهجومية في مطار كامينكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، مشيرة إلى أنه تم إسقاط 5 صواريخ من طراز "أتاكمز".

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية حظائر طائرات هجومية دون طيار في مطار كامينكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وتم ضرب المستودعات التي تحتوي على ذخيرة الطيران ومعدات الطيران في مطارات بريلوكي في مقاطعة تشيرنيهيف وستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، ونقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 121 منطقة.

وأكد البيان أن انظمة الدفاع الجوي أسقطت 5 صواريخ "أتاكمز" أمريكية الصنع و46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية.