ننشر تفاصيل طرح 140 قطعة أرض زراعية ومباني أمام المستثمرين بالوادى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، طرح 140 قطعة أرض مباني وزراعية بمساحات مختلفة أمام المواطنين والمستثمرين علي أن تتم عملية بيعها بالمزاد العلني والشروط المعلن عنها.

وأشارت المحافظة في بيان لها ان القطع ستطرح امام بين المستثمرين القطاع العام والخاص عن طرح المزادات العامة مؤكدة ان المزادات داخل مدينة الخارجة تشمل عدد القطع 15 قطعة بمساحات مختلفة وتحدد لها جلسة الاثنين بتاريخ 13 مايو المقبل

كما تشمل مزادات داخل مركز الداخلة 30 قطعة بمساحات مختلفة وتحدد لها جلسة الثلاثاء بتاريخ 14 مايو المقبل ، ومزادات داخل مركز باريس تشمل 30 قطعة بمساحات مختلفة وتحدد لها جلسة الأربعاء بتاريخ 15 مايو ، ومزادات داخل مركز بلاط تشمل 20 قطعة بمساحات مختلفة وتحدد لها جلسة الاثنين بتاريخ 20 مايو ومزادات داخل مركز الفرافرة عدد القطع 45 قطعة بمساحات مختلفة وتحدد لها جلسة الثلاثاء بتاريخ 21 مايو وكذا جلسة الأربعاء بتاريخ 21 مايو .

كما تم طرح بيع أراضي تمليك تشمل عدد 2 قطعه بيع تمليك مساحات (14) فدان - 20 فدان ) لها مصدر مياه بمركز الخارجة ، كما تم طرح قطعة بنظام حق الانتفاع مساحة 163 فدان بمركز الخارجة وتحدد لها جلسة الأربعاء بتاريخ 22 مايو.

وأوضحت المحافظة في بيانها انه على من يرغب الدخول في المزايدة طلب كراسة الشروط من صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة نظير سداد مبلغ (341) جنيها شاملة الضريبة لكل كراسة و يضاف إليها 5 جنيهات طابع شهيد + 5 جنيهات طابع ذوى الاحتياجات + 5 جنيهات رعاية مسنين الخاصة لكل كراسة وتضاف 10 جنيهات لمن يطلبها بالبريد والتقدم في الموعد المحدد.



ودفع تأمين ابتدائي حسب كراسة الشروط عن الفدان الواحد يزاد الى 10% وذلك فور الرسو من ايجار الثلاث سنوات الاولى . وعلى من يرغب الدخول في المزادات الاطلاع على كراسات الشروط بالصندوق والاختيار الانسب للكراسة وحضور جلسة المزاد أو من ينوب عنه بتفويض رسمي، علماً بأن جلسة المزادات جميعها بمكتب السيد المستشار مفوض الدولة بمدينة الخارجة بديوان عام المحافظة.