أكسيوس: نتنياهو طلب مساعدة بايدن لمنع إصدار مذكرات اعتقال دولية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقل موقع أكسيوس الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب مساعدة الرئيس الأمريكي جو بايدن في منع إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.