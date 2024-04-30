نقابة المحررين هنأت الكعكي ومجلس نقابة الصحافة: نؤكد استمرار التعاون البنّاء بين النقابتين

هنّأت ​نقابة محرري الصحافة اللبنانية​، النّقيب ​عوني الكعكي​ بإعادة انتخابه على رأس ​نقابة الصحافة اللبنانية​، وأعضاء مجلس النّقابة الجدد والّذين أُعيد انتخابهم بالتّزكية، متمنّيةً "التّوفيق للمجلس الجديد في مهمّاته". وأكّدت في بيان، "استمرار التّعاون البنّاء بين النّقابتَين في كلّ ما يعود إلى خير المهنة الّتي تعيش أوضاعًا صعبةً، وإلى تعزيز الحرّيّات الصّحافيّة والإعلاميّة، ومواصلة العمل من أجل النّهوض بالقطاع من عثراته، وجبه التحدّيات الّتي تواجهه".

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