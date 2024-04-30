رسيتال فصحي في كنيسة السيدة للسريان الأرثوذكس

أحيت المرنمة جومانا مدور رسيتالاً فصحياً ضمّ مجموعة من تراتيلها خاصةً حول أسبوع الآلام والقيامة، بمناسبة أسبوع الآلام العظيم وبرعاية من المطران مار يوستينوس بولس سفر. وحضر الرسيتال إلى جانب المطران سفر المطران إبراهيم إبراهيم والأب إيلي صادر ممثلاً المطران جوزف معوض كما حضر عدد من الكهنة والراهبات وجمهور كبير من أبناء الأبرشية وأبناء زحلة. وعبّر سفر، في كلمته، عن "فرحة الحضور بهذه الأمسية شاكراً المرنمة جومانا مدور على إضفاء هذا الجو الروحي الرائع".

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