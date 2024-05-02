إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة، إثر وقوع حادث تصادم، صباح اليوم الخميس، بين سيارة ملاكي و"توك توك" على الطريق الصحراوي الشرقي شمال محافظة المنيا.

وتلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، أمام مركز بني مزار، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين للقوة الشرطية، تصادم سيارة بـ"توك توك" بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بني صامت بمركز بني مزار، نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وهم: أحمد حسن محمد (35 سنة)، هبه عامر فايز (35 سنة)، عامر أحمد حسن (5 سنوات)، كامل أحمد (55 سنة)، وجميعهم من قرية الشيخ فضل، التابعة مركز بني مزار.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى التكاملي بقرية الشيخ فضل، والتحفظ علي المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث تهور السائقين في السرعة الزائدة والعبور الخاطئ، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق لتيسير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.