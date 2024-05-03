الاحتجاجات الجامعية المؤيدة لفلسطين تتوسّع في العالم وتمتد من اليابان إلى المكسيك

توسعت الاحتجاجات المؤيدة لقطاع غزة وفلسطين عبر جامعات العالم، حيث رفعت شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقطع التعاون مع الجامعات الإسرائيلية، إضافة إلى التعبير عن التضامن مع طلاب الجامعات الأميركية الذين يتعرضون للقمع والتضييق من قوات الأمن.

في المكسيك، نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيّدين للفلسطينيين خيامًا أمام جامعة المكسيك الوطنية المستقلّة، ووضع الطلاب فوق مخيّمهم الاحتجاجي أعلامًا فلسطينية وردّدوا شعارات من بينها "عاشت فلسطين حرّة"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستنتصر".

ورفع المحتجّون مطالب عدّة، من بينها أن تقطع الحكومة المكسيكية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل.

وانضمت جامعات طوكيو وصوفيا وتاما آرت وكريستان الدولية وهيروشيما في اليابان إلى الحراك الطلابي العالمي المساند لفلسطين.

بدورهم، نظم طلاب وأساتذة في جامعة مانشستر ببريطانيا اعتصاما في حرم الجامعة للضغط على إدارتها لقطع علاقاتها بإسرائيل وشركات تصنيع السلاح التي تصدر لها.

وقال المنظمون الذين نصبوا خياما في حرم الجامعة إن 50 طالبا على الأقل يشاركون في الاعتصام، وإنهم على تواصل مع زملاء لهم في الولايات المتحدة وينخرطون في حراك الجامعات الداعم لوقف الحرب على غزة.

ونصب طلاب من كلية لندن الجامعية في العاصمة البريطانية خياما في حرم الجامعة، مطالبين بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ودعا الطلاب إلى سحب استثمارات الجامعات البريطانية من شركات يتهمونها بالتواطؤ في جرائم إبادة جماعية إسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة. كما طالبوا بإنهاء أي تعاون أكاديمي في هذا المجال.

وامتدت الاحتجاجات إلى سويسرا، حيث اعتصم حوالي 100 طالب من الرافضين للحرب في قاعة بمبنى تابع لجامعة لوزان. وطالب المعتصمون بمقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية، ووقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي فرنسا، أعلن معهد العلوم السياسية أنه سيغلق اليوم الجمعة فرعه الرئيسي في باريس بعد أن احتل طلاب محتجون معارضون للعدوان على غزة مباني جديدة في حرم المعهد.

وحمّل مندوبو الطلبة إدارة المعهد مسؤولية إخفاق المفاوضات، واتهموها بازدواجية المعايير، مشيرين إلى أنها علقت التعاون مع الجامعات الروسية في إطار العقوبات التي فرضت ردا على الحرب على أوكرانيا.

وشهدت مدينة ليل شمالي البلاد مظاهرات طلاب أمام المدرسة العليا للصحافة ومعهد العلوم السياسية، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزّة.

وندّد المتظاهرون بجريمة الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مطالبين بموقف حازم لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، والامتثال للشرعية الدولية.

واتهم المتظاهرون الغرب بالتواطؤ في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، مطالبين بإنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من إقامة دولته على أرضه. وقد تدخلت الشرطة مستعملة الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم.

وفي تركيا، نظم طلاب جامعات مسِيرات للاحتجاج ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإظهار الدعم للمسيرات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات الأميركية. وشملت المظاهرات جامعة إيجه بمحافظة إزمير، وجامعة ميديبول إسطنبول وجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم.

ويأتي هذا الحراك الجامعي امتدادا للاحتجاجات التي شملت نحو 30 جامعة في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة الماضية، كان أبرزها في جامعة كولومبيا بنيويورك.