"السياحة": الشركات مازالت تصدر الباركود.. وحقيقة وقف دخول مكة دون تصريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

علق باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية بالحج بوزارة السياحة والآثار، على منع دخول مكة المكرمة بدون تصريح بـ الحج أو بدخولها.

وقال "السيسي"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، إن شركات السياحة مازالت تصدر الباركود ولكنها يجب أن تتأكد أن المسافر لديه خطة متوافقة مع أنظمة العمل السعودية وليس لأداء مناسك الحج.

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أنه يجب التأكد من توافق خطة المسافر مع أنظمة العمل السعودية، مضيفًا :"مينفعش حد يقول مش هحج ويحج، وهتحصل مشكلة والشركة هتتحملها تبعاتها القانونية".

وتابع، أنه ممنوع دخول مكة المكرمة بدون تصريح، حيث يجب تواجد تصريح بالحج أو بـ "دخول مكة".

وواصل "السيسي"، هل ستعتمد السلطات السعودية تأشيرة الزيارة تصريح بدخول مكة أم ستحتاج إلى تصريح؟، مشيرًا إلى أنه سوف يتم كشف ذلك خلال اليوم أو غدًا.

وكشفت أمس، وزارة الداخلية السعودية، أنه اعتبارًا من اليوم 25/ 10/ 1445 هـ الموافق 04/ 05/ 2024 م، بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح.

وجاءت التعليمات المنظمة للحج، بمنع المقيمين الذين لا يحملون تصاريح من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وتطبيق التعليمات المنظمة لحج 2024 – 1445 هـ، القاضية بإعادتهم من حيث أتوا، باستثناء:

- من يتوافر لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

- هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

- تصريح عمرة.

- تصريح حج.

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