شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاعتداء على سياسيَين في مدينة ألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشرطة الألمانية تفاصيل الاعتداء على اثنين من السياسيين ينتمون لحزب الخضر، بمدينة إيسن.

وأشارت إلى أنها تبحث عن اثنين من المشتبه بتورطهم في الاعتداء، لافتة إلى أن هناك احتمال أن يكون للاعتداء دوافع سياسية. الاعتداء على السياسيين في ألمانيا وتعرض كاي جيرينج، الذي يعمل في البرلمان الألماني، في برلين، ورولف فليس، وهو سياسي محلي في مدينة "إيسن، لاعتداء من جانب شخصين في أحد شوارع المدينة الرئيسية، مساء أمس الأول الخميس.

وبعد الاعتداء فر المشتبه بهما في سيارة أجرة باتجاه وسط المدينة.

ونقلت صحيفة "فاز" عن فليس قوله إنه هو وجيرينج، كانا معروفين للجناة بأنهما من المسؤولين المنتخبين.

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قالت أيضا على موقع "إكس" إن "هذا العمل هجوم آخر ضد ديمقراطيتنا". العداء تجاه السياسيين آخذ في الازدياد وقال السياسيان المنتميان لحزب الخضر إنهما "قلقان من أن العداء تجاه السياسيين آخذ في الازدياد. لن نخاف، لأننا بحاجة إلى أشخاص ملتزمين بمجتمعنا".

ووصف حزب الخضر المحلي في إيسن الهجوم بأنه "مخيف"، فيما ذكرت فيزر : "نقف معا ونواصل الكفاح من أجل عالم يمكن للسياسيين العمل فيه دون خوف".

وفي مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، كان قد وقع هجوم آخر على سياسي مساء الجمعة.

