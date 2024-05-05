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مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية شمال غرب باكستان

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واس- إسلام آباد 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 إرهابيين في عملية أمنية شمال غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 6 مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في مقاطعة وزيرستان.

أنشطة إرهابية

وبين أن الإرهابيين الذين قُتلوا كانوا نشطين في العديد من الأنشطة الإرهابية بما فيها قتل المدنيين واستهداف قوات الأمن.
وأضاف أن قوات الأمن دمرت مخابئ الإرهابيين، وتجري عمليات أمنية للتطهير وللقضاء على أي إرهابيين آخرين في تلك المنطقة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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