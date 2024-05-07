قتلى وعشرات العالقين بانهيار مبنى في جنوب إفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي أربعة عمال على الأقلّ حتفهم فيما لا يزال نحو 50 محاصرين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في مدينة جورج الساحلية في جنوب إفريقيا ، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلنت بلدية جورج الواقعة على مسافة 400 كيلومتر شرق كيب تاون، أنه تم انتشال 24 شخصا من تحت الأنقاض ونقل معظمهم إلى المستشفى. وتوفي أربعة منهم متأثرين بإصاباتهم.

وما زال "51 شخصا" محاصرين تحت الأنقاض، وفق ما أوضحت البلدية.

وبحسب الناطقة باسم بلدية المدينة شانتال إدواردز فإنّ "فريقاً يضمّ 75 عاملاً كانوا في المكان عند انهيار" العمارة التي كانت قيد الإنشاء.

وانهار المبنى المكوّن من خمسة طوابق. ولم تتّضح في الحال أسباب الانهيار.