إسرائيل هيوم : الجيش المصرى فى كامل جاهزيته وزيارة السيسى للكلية الحربية رسالة واضحة لنا

ياسر رشاد - القاهرة - اشتدت الغارات الإسرائيلية على مدينة رفح منذ مساء أمس حتى امتدت على محور فيلادلفيا المشترك بين رفح ومصر، مما دفع الخارجية المصرية الى تحذير دولة الإحتلال بالتراجع وعدم توصيل الأمور الى حافة الهاوية كما أذاعت قناة العربية، وبعد إعلان حالة التأهب فى صفوف القوات المسلحة المصرية منذ أمس طرحت صحيفة “ إسرائيل هيوم ” تساؤلا حول مدى جاهزية الجيش المصرى فى مواجهة مستجدات المخاطر المحيطة به، والمصحوبة بالسعى المستمر بالتسلح بمختلف الأسلحة على مدار السنوات الماضية ، ونقل موقع “ روسيا اليوم ” عن الصحيفة الإسرائيلية إاعتراف دولة الاحتلال الإسرئيلى أنه على الرغم من عقد إتفاقية “ كامب ديفيد ” للسلام مصر مصر منذ عام 1979 إلا أن الشعب المصرى ما زال رافضل للتطبيع مع الكيان الإسرائيلى حتى الأن وهو ما أطلقت عليه الصحيفة “ السلام البارد”.

واكدت صحيفة “ إسرائيل هيوم ” أن الولايات المتحدة تعتبر مصرعاملا اساسيا لاستقرار إقليم الشرق الأوسط والذى يضمن حماية وسلامة المصالح الأمريكية والغربية فى الإقليم ولعى رأسها مصادر الطاقة، بالإضافة الى لعب مصر دور مهما فى حماية من إنتشار اتجاهات التطرف في العالم العربي، وهو ما يترتب عليه حرص واشنطن المستمر على الحفاظ على علاقاتها مع القاهرة بشكل حيوى.

ولفتت الصحيفة العبرية النظر الى قلق الحكومة الإسرائيلية المحتلة من تزويد الإدارة الأمريكية بالأسلحة وتكنولوجيا الحرب وهو ما تعتبره دولة الإحتلال تهديدا، كما يعتبر الشعب المصرى دولة الإحتلال رغم “ السلام البارد” مؤكدة أنها "خصما محتملا يجب أن يبذل كل جهد ممكن للوصول إلى التكافؤ الاستراتيجي معها، والعمل على إضعافها".

وشددت الصحيفة الإسرائيلية على أن "الدخول الإسرائيلي إلى رفح يقلق المصريين بسبب الخوف من موجة اللاجئين التي ستجتاح الجانب المصري من المدينة، وأيضا بسبب الخوف المصحوب بجنون العظمة من أن تستغل إسرائيل الحرب وتغزو سيناء، وإذا قمنا بتجميع الأمور معا، فإن مصر ستبذل قصارى جهدها لمنع إسرائيل من دخول آخر معقل لحماس، وبالتالي هزيمة الحركة الفلسطينية ضمنا".

وكشفت أنه "وردت تقارير في الأسابيع الأخيرة عن طلبات مصرية من الولايات المتحدة لتزويدها بمعدات أمنية ورادارات، أو عن صفقات أسلحة جديدة، مثل عقد بقيمة نصف مليار دولار مع شركة بوينغ لتحديث أسطول طائرات الهليكوبتر من طراز شينوك في مصر، وقال التقرير أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الى الكلية الحربية الأسبوع الماضى ما هى إلا رسالة واضحة بالتحذير الصريح من الغزو الإسرائيلى لرفح ، متضمنة صورا لجاهزية الشباب المصرى فى إدخال التعديلات المناسبة للدبابة الميركافا المستخدمة فى مختلف ميادين الحرب فى غزة ورفح.

وختمت الصحيفة العبرية تقريرها قائلة: "في القاهرة ينتظرون النتائج النهائية لحرب غزة، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل ستحقق النصر الكامل أم أنها ستضطر إلى التنازل. ومن هذا المنطلق فإن بقاء حماس وخروج يحيى السنوار سليما من المخيمات سيكون انتصارا فلسطينيا قد يشوه صورة إسرائيل في العالم العربي، ويضر باتفاقيات السلام مع مصر والأردن، واتفاقيات التطبيع المقبلة مع الدول العربية" .