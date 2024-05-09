ضبطت "إدارة حصر التبغ والتنباك اللّبنانيّة- ​الريجي​"، مصنعًا كبيرًا لتزوير كلّ أنواع المعسّل في منطقة ​المريجة​، وصادرت كامل الكميّات، وأقفلت المصنع بالشّمع الأحمر بناءً على إشارة النّائب العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​. كما حجزت صاحب المعمل والعاملين فيه، وسلّمتهم الى القضاء المختص، وسطّرت محضر ضبط بالمخالفين وأودعتهم القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت مصنعًا لتزوير المعسل في المريجة وأقفلته وسلّمت صاحبه والعاملين فيه للقضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.