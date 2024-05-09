ذكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في تصريح من بكركي، أنّ "الهبة الأوروبية لم تبت بعد كليًا، وستسمعون قريبًا بقافلة عودة طوعية للسوريين إلى بلدهم نعمل عليها".
وقال: "سندافع عن لبنان ونطبّق الإجراءات اللازمة والتعاميم نُفّذت بنسب متفاوتة بين البلديات، ولن نقبل ببقاء السوريين غير الشرعيين".
وتعقد طاولة مستديرة بشأن ملف النازحين السوريين، تستضيفها بكركي عند الثالثة بعد ظهر اليوم يشارك فيها اعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي دُعي إليها الوزراء المعنيون بالملف.
كانت هذه تفاصيل خبر مولوي من بكركي: لن نقبل ببقاء السوريين غير الشرعيين وهناك قافلة للعودة الطوعية للسوريين لبلدهم قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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