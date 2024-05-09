الحلبي: سأعرض في بكركي الوضع التربوي ولا سيّما بالنسبة للتلامذة السوريين

ذكر وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في تصريح لقناة الـ"إم تي في"، "أنني سأعرض في بكركي الوضع التربوي، ولا سيما بالنسبة للتلامذة السوريين".
ولفت إلى أنّ "على الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وسلطاتها المحليّة تنفيذ الإجراءات القانونية النافذة".
وتعقد طاولة مستديرة بشأن ملف النازحين السوريين، تستضيفها بكركي عند الثالثة بعد ظهر اليوم يشارك فيها اعضاء اللجان الاستشارية القانونية والدستورية في الصرح البطريركي دُعي إليها الوزراء المعنيون بالملف.
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