الخارجية الأمريكية تعلق على العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن أوضحت مخاوفها لإسرائيل منذ وقت طويل إزاء عملية عسكرية فى رفح، مؤكدة أن أمريكا علقت شحنة عسكرية لإسرائيل وستراجع شحنات أخرى إذا شنت إسرائيل عملية عسكرية فى رفح.

واعتقدت الخارجية الأمريكية أن عملية رفح ستضعف موقف إسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن تداعيات أى عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية في صفوف المدنيين.

واعتبرت الخارجية الأمريكية أن السيطرة على معبر رفح من جانب فلسطين عملية محدودة، مشيرة إلى أن العملية التي تقوم بها إسرائيل في رفح حتى الآن محدودة ولا تريد واشنطن أن ترى عملية كبيرة هناك.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هناك حاجة لزيادة عدد شاحنات المساعدات إلى غزة ،مؤكدة أنها ستحدد سياساتها بناء على الوقائع على الأرض.

وأكدت الخارجية الأمريكية إلى أن حماس تتحصن في المناطق المدنية وقد هزمت فى شمال غزة ووسطها.